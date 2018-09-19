Наезд на людей у мечети в Лондоне связан с религиозной ненавистью

Британская полиция считает, что наезд на пешеходов у центра мусульманской общины в Лондоне может быть обусловлен религиозной ненавистью.

ДТП произошло северо-западе столицы Великобритании, пишет Reuters. В результате пострадали два человека. «Этот инцидент не рассматривается как теракт, однако аспект религиозной ненависти учитывается детективами как отягчающее обстоятельство», – заявили в полиции.

По версии следствия, пассажиры автомобиля вступили в конфликт с группой посетителей центра мусульманской общины. Предполагается, что зачинщики ссоры находились в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотических веществ.

Водитель скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 19.09.18

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