Во Вьетнаме скончался президент

В возрасте 61 года умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Об этом сегодня сообщили государственные СМИ.

По данным VN Express, Чан Дай Куанг страдал от проблем с сердцем. Скончался он в Центральном военном госпитале Ханоя, куда был доставлен в критическом состоянии. За жизнь президент боролись специалисты не только Вьетнама, но и зарубежные доктора.

Чан Дай Куанг родился в 1956 году. Свою карьеру он начал в Министерстве внутренних дел, затем перешел в Министерство общественной безопасности, которое позже возглавил. В 2016 году он стал президентом страны, сменив на этом посту Чыонг Тан Шанга.

Во Вьетнаме президент является главой государства формально, фактическое руководство страной осуществляет генеральный секретарь Коммунистической партии и премьер-министр.

Ханой, Служба информации РИА «Новый День»

Ханой. Другие новости 20.09.18

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