В США женщина с ножом напала на детский сад, есть пострадавшие

В Нью-Йорке женщина с ножом напала на детский сад. По предварительным данным, пять человек получили ножевые ранения, в том числе трое малолетних детей.

Сообщение о нападении в районе Куинс поступило правоохранителям около четырех часов утра. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 52-летнюю женщину, сообщает NBCNewYork.

В результате пострадали пять человек, в том числе три маленьких ребенка – два девочки и мальчик. Уточняется, что травмы одного из малышей тяжелые. Однако, по словам медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает. Всего в момент нападения в здании находилось девять детей.

Ножевые ранения получили также работница детского центра и мужчина, которого злоумышленница пырнула ножом в ногу.

В настоящее время ведется расследование инцидента. Мотивы нападавшей не сообщаются.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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