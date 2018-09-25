В Японии женщина четыре года платила за камеру хранения с трупом ребенка

Японские полицейские обнаружили в камере хранения на вокзале тело новорожденного ребенка. Оказалось, что женщина более четырех лет исправно платила за ячейку с трупом.

По данным телеканала NHK, о страшном содержимом камеры хранения сообщила мать младенца. Женщина родила малыша дома, однако ребенок не подавал признаков жизни. Тогда роженица уложила тело в пакет и унесла в камеру хранения на железнодорожной станции Угуисудани.

Женщина более четырех лет оплачивала аренду ячейки, в которой лежал мертвый младенец.

В настоящее время полицейские проводят расследование.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 25.09.18

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