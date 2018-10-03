Жителя Лондона убило стеклянной панелью, отвалившейся от небоскреба

В Лондоне 53-летний мужчина погиб из-за травм, полученных от удара огромной стеклянной панелью, которая упала с высотного здания.

Инцидент произошел в центре столицы Великобритании, на набережной Альберта. И окна пентхауса элитного жилого комплекса выпало стекло. С 27 этажа панель рухнула на проходящего мимо водителя автобуса. Мужчина скончался на месте, передает The Sun.

Правоохранители выяснили, что в апартаментах никто не проживает. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Проводится расследование.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 02.10.18

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