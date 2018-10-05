Маленькая девочка нашла в Швеции очень древний меч

Сага Ванечек, 8-летняя жительница Швеции, отдыхая со своей семьей на озере Видёрстерн, сделала уникальную находку. На берегу водоема она случайным образом наткнулась на ржавый кусок металла, который оказался мечом. Произошло это минувшим летом, но эксперты только сейчас смогли установить возраст находки. Оказалось, что оружию 1,5 тыс. лет, пишет The Local.

Фото: Andrew Vanecek

Девочка рассказала, что во время прогулки с отцом стояла на берегу и запускала по водной глади «блинчики», бросая палки и камни. Очередная «палка», которая попалась под руку девочки, оказалась тяжелой, у нее была рукоять и заострённый конец. Меч долгое время лежал на дне озера, но из-за засухи уровень воды сильно понизился, и артефакт оказался на суше.

Фото: Andrew Vanecek

Сначала отец девочки Эндрю Ванечек не придал значения находке, решив, что это просто игрушка. Однако его друг, увлекающийся историей, назвал оружие «реликвией» и посоветовал обратиться в музей. Изначально шведские эксперты оценили возраст меча в тысячу лет, но затем скорректировали данные. Выяснилось, что меч выковали в пятом или шестом веке нашей эры, ещё до эпохи викингов.

Учёные взяли честное слово с семьи Ванечек не рассказывать о находке, пока идет ее исследование. Впервые девочка смогла поделиться историей с друзьями и общественностью только 4 октября.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 05.10.18

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