В Ираке более 110 тысяч человек отравились питьевой водой

В южной провинции Ирака – Басре – продолжает расти число отравившихся питьевой водой местных жителей. По последним данным, резкое ухудшение самочувствие зафиксировано у 111 тысяч человек, рассказал директор офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Басре Махди ат-Тамими. По его словам, с началом учебного года зафиксированы случаи отравления загрязненной водой среди школьников, передает телеканал Al-Sumaria.

Махди ат-Тамими также подчеркнул, что комиссариат требует от центрального правительства и местных властей ясной и серьезной позиции по проблеме с питьевой водой. Как отмечает РИА «Новости», в Ираке проходят акции протеста. Тысячи демонстрантов требуют улучшения ситуации со снабжением чистой питьевой водой и электричеством. Власти создали специальную комиссию для выполнения требований протестующих и пообещали жителям Басры выделить деньги на восстановление системы водопроводов питьевой воды и электросетей.

На фоне демонстраций, охвативших Ирак, Кувейт передал стране четыре опреснительные установки мощностью 1136 тонн в сутки каждая, они опресняют воду с низким содержанием солей.

Багдад, Иван Гридин

Багдад. Другие новости 15.10.18

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