Неизлечимая болезнь с неизвестным возбудителем зафиксирована уже в 22 штатах США

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США бьют тревогу. Они зафиксировали необычайный рост заболеваемости среди детей так называемым острым вялым миелитом (Acute Flaccid Myelitis). Коварство AFM в том, что медики и микробиологи не могут выявить возбудителя этого смертельно опасного заболевания.

«Мы многое знаем об AFM, но, несмотря на все наши усилия, мы так и не смогли определить причину этого таинственного недуга», – посетовал директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессоньер. На сегодняшний день специального лечения ранее считавшегося крайне редким AFM не существует. Расстройство влияет на нервную систему человека, в частности на спинной мозг.

Неврологические состояния, подобные тем, что наблюдаются у пациентов с AFM, могут быть связаны с вирусами, генетическими нарушениями и экологией, отмечают эксперты. По их словам, Специалисты подчеркивают, что к октябрю на территории страны зарегистрировано уже 127 случаев острого вялого миелита. Что в несколько раз больше показателя 2017 года и более ранних периодов. Как пишет «РГ», на сегодняшний день случаи заболевания этим недугом зарегистрированы уже 22 штата. В зоне риска – дети до 18 лет, а средний возраст пациентов – четыре года.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.10.18

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