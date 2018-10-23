В Киеве автокран без тормозов собрал «паровозик» из двух десятков авто

В центре Киева случилось незаурядное ДТП с участием порядка 20 автомобилей. Как сообщили в пресс-службе киевской полиции, автокран с отказавшими тормозами протаранил 17 автомобилей. В аварии пострадали три человека.

В Киеве автокран без тормозов собрал «паровозик» из двух десятков авто

ЧП случилось во вторник утром на бульваре Леси Украинки в центре города. По вызову выехали патрульные полицейские, врачи и специализированная следственная группа. «В результате дорожно-транспортного происшествия повреждено 17 автомобилей. Три человека обратились к врачам за медицинской помощью. Двум из них оказана помощь на месте без госпитализации», – говорится в сообщении на сайте полиции города.

Сообщается, что правоохранители общаются с водителем автокрана, который протаранил машины. Мужчина рассказал, что отказали тормоза, эта информация будет проверена в ходе следствия.

По данным киевских СМИ, в ДТП повреждения получили 20 автомобилей.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 23.10.18

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