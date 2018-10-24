Гавайский остров, где размножались черепахи и котики, исчез в океане

Один из островов Гавайского архипелага был смыт волнами во время бушевавшего в этом регионе Тихого океана урагана «Валака». По данным службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США (U.S. Fish and Wildlife Service), полное затопление участка суши подтверждено со спутника.

Протяженность острова «Восточный» составляла один километр, а ширина – 120 метров. Он был вторым по величине в составе самого большого атолла Северо-Западных островов Гавайского архипелага «Френч-Фригат-Шолс», который является частью Морского национального памятника США Папаханамокукакеа.

Гавайский остров, где размножались черепахи и котики, исчез в океане

Климатолог Гавайского университета Чип Флетчер рассказал, что в последний раз он обследовал «Восточный» в июле. Ученые прогнозировали затопление острова, но рассчитывали, что это произойдет только через несколько десятилетий. Остров имел важное значение для местной дикой природы.

В частности, на «Восточном» находились гнезда половины популяции зеленых морских черепах. Кроме того, здесь же выводили свое потомство морские котики – гавайские тюлени-монахи. Оба этих вида животных находятся под угрозой исчезновения, пишет «РГ».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 24.10.18

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