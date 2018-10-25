В Токио двухлетний малыш выпал с девятого этажа и выжил

В столице Японии маленький ребенок случайно выпал из окна многоэтажки и чудом выжил. При этом у малыша оказалась только сломана нога.

В момент инцидента родителей двухлетнего ребенка не было дома. Мать вышла ненадолго к соседке, оставив малыша одного. Он каким-то образом открыл балконную дверь и перебрался через ограждение, передает агентство Kyodo.

Ребенок упал на недавно вспаханный газон. По всей видимости, это и спасло ему жизнь. Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествие, диагностировали у малыша перелом ноги.

Правоохранительные органы объявили о начале расследования. Они выяснят обстоятельства произошедшего, а также по какой причине маленький ребенок остался без надзора.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 25.10.18

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