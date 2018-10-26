Корпорация Google уволила 48 человек из-за обвинений в сексуальных домогательствах

За последние два года компания Google уволила 48 сотрудников, которых обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом говорится в письме, полученном работниками корпорации от гендиректора Сундара Пичаи.

Из 48 человек 13 занимали высокие посты. При этом никто из уволенных сотрудников не получил выходного пособия, сообщает The Independent.

«Мы хотим заверить вас, что рассматриваем каждую жалобу о сексуальных домогательствах или ненадлежащем поведении, мы расследуем и принимаем меры», – говорится в письме.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью о создателе Android Энди Рубине, который покинул Google в конце октября 2014 года. По данным издания, Рубина обвинили в домогательствах, однако после увольнения он получил от компании 90 млн долларов. Сам Рубин утверждал, что статья NYT является частью клеветнической кампании его бывшей жены, с которой он боролся за опеку.

Маунтин-Вью, Служба информации РИА «Новый День»

Маунтин-Вью. Другие новости 26.10.18

В Греции из-за землетрясения нет электричества, объявлена угроза цунами. / Ситуация в США хуже, чем перед гражданской войной: Россия рискует остаться один на один с Китаем. / Интеллектуальная деградация: агония политической элиты обернется новым глобальным кризисом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»