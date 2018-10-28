В Англии разбился вертолет тайского миллиардера

В Великобритании потерпел крушение вертолет владельца британского футбольного клуба «Лестер» Вишая Шривадданапрабхи. На борту помимо самого тайского миллиардера были еще четыре человека.

По данным агентства Reuters, вертолет упал на парковку у стадиона «Кинг Пауэр» почти сразу после взлета. Это произошло после матча 10-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Вест Хэмом». При ударе о землю винтокрылая машина загорелась.

В настоящее время неизвестно, выжил ли кто-то в аварии. Источники издания сообщают, что на борту в момент крушения находился сам Шривадданапрабха, его дочь, два пилота и еще один пассажир.

По предварительно версии, вертолет мог разбиться из-за ошибки пилота. Очевидцы сообщают, что произошел отказ хвостового винта, после чего вертолет начал вращаться вокруг собственной оси. Пилот не смог справиться с управлением, и машина рухнула на землю.

Тайский бизнесмен Вишай Шривадданапрабха купил футбольный клуб «Лестер» в 2011 году. При нем команда стала чемпионом Англии в сезоне-2015/16.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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