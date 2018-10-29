Женщина получила сильные ожоги 90% тела после приема антибиотика

У 29-летней француженки Камиль Лажи большая часть тела оказалась поражена из-за приема антибиотика. Причиной всему оказалась редкая аллергическая реакция, для лечения которой нет лекарств.

Девушка проходила курс лечения от воспаления миндалин. Пенициллин вызвал тяжелейшую реакцию, на коже появилась сыпь, начали чесаться глаза. Француженку экстренно госпитализировали, передает Daily Mail.

Три недели Лажи провела в ожоговом центре, язвами было поражено до 90% тела девушки. Врачи диагностировали у нее синдром Лайелла или токсический эпидермальный некролиз.

При этом у медиков нет препаратов от этого заболевания, они лишь могут облегчать болевые ощущения.

В настоящее время девушка проходит реабилитацию. Она выкладывает в Сети фотографии процесса лечения, чтобы помочь тем, кто столкнулся с подобным заболеванием.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 29.10.18

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