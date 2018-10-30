Трамп решил отменить гражданство по праву рождения в США

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить автоматическое принятие в американское гражданство родившихся на территории США детей нелегалов или неграждан. Соответствующее заявление он сделал в интервью Axios.

«Мы – единственная страна в мире, в которую человек может приехать, родить ребенка, и этот ребенок будет иметь гражданство США со всеми его привилегиями. Это смешно, и это должно закончиться», – сказал Трамп, заверив, что администрация занимается подготовкой соответствующего указа.

Американский лидер пояснил, что для отмены автоматического предоставления гражданства рожденным на территории США детям не нужно вносить никаких поправок в Конституцию. «Мне всегда говорили, что для этого нужна конституционная поправка. Угадайте, что? Она не нужна», – заявил Трамп. По его словам, достаточно президентского указа. 14-я поправка к Конституции США гласит: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают».

Юристы и правые считают, что 14-я поправка распространяется на детей, рожденных от граждан США и не распространяется на детей неграждан или незаконных мигрантов. Ученый-конституционалист Джон Истман заявил изданию, что эта статья Конституции США неправильно применялась несколько десятков лет. Он считает, что «подчинение юрисдикции США» распространятся только на держателей грин-карт и граждан. Он также добавил, что до 1960-х годов эта статья никогда не применялась в отношении детей неграждан или людей без документов.

Скептики считают, что судьба указа Трампа, если он выйдет в максимально жестком варианте, наверняка будет решаться в судах, передает РБК. Обещание ужесточить миграционную политику, перекрыть поток нелегальных мигрантов и отменить «цепную миграцию» было одним из главных пунктов предвыборной программы Трампа. Он также обещал усилить охрану сухопутной границы и построить стену на границе с Мексикой.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.10.18

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