В штаб-квартире Sony в Лондоне неизвестный устроил поножовщину

В штаб-квартире компании Sony в западной части Лондона неизвестный напал на сотрудников. По предварительным данным, пострадали два человека.

Злоумышленник незаконно проник в здание и порезал ножом сотрудников офиса. На место прибыли полицейские, которые задержали преступника, сообщает телеканал Sky News. У подозреваемого не было при себе огнестрельного оружия.

Ножевые ранения получили два человека, точной информации об их состоянии не поступало.

Лондонская полиция начала расследование инцидента. Предположительно, этот случай нападения не имеет отношения к терроризму.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 02.11.18

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