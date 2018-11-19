Главе Nissan посулили увольнение и уголовное преследование

Глава японского автоконцерна Nissan Motor Co Карлос Гон рискует потерять пост председателя совета директоров, пишет Washington Post. В компании заявили, что внутреннее расследование, инициированное после изучения доклада осведомителя, показало, что Гон фальсифицировал отчеты о размере своей компенсации на протяжении многих лет.

Сообщается, что глава компании занижал сумму дохода, а сокрытая сумма исчисляется в миллионах долларов США. Расследование выявило и другие нарушения со стороны Гона, в том числе личное использование активов компании. В Nissan заявили, что предоставили всю необходимую информацию прокурорам и сотрудничают со следствием. В компании также отметили, что Гон будет уволен.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 19.11.18

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