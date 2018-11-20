Четыре человека погибли в результате стрельбы в больнице в США

Мужчина расстрелял несколько человек в больнице в Чикаго. По предварительным данным, жертвами ЧП стали четыре человека.

По информации телеканала ABC7, на парковке у медицинского учреждения мужчина поссорился со своей бывшей невестой, которая работала в больнице. Когда за девушку попыталась вступиться коллега, злоумышленник достал оружие. Он выстрелил в экс-подружку, а затем пошел в здание и открыл огонь по другим людям.

По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, в том числе полицейский, сам стрелок и врач.

Кроме того, в критическом состоянии госпитализированы две женщины.

Полиция Чикаго возбудила уголовное дело, расследование продолжается.

Чикаго, Служба информации РИА «Новый День»

Чикаго. Другие новости 20.11.18

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