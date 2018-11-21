Женщина убила и скормила рабочим любовника, который хотел жениться на другой

В Объединенных Арабских Эмиратах женщину обвиняют в убийстве сожителя. Чтобы избавиться от трупа, преступница приготовила из любовника традиционное блюдо, которое подала пакистанским рабочим.

Уроженка Марокко семь лет проживала с мужчиной в ОАЭ, однако тот решил жениться на другой, что и толкнуло его сожительницу на преступление, пишет Associated Press.

Женщина убила возлюбленного, расчленила труп и приготовила макбус – блюдо из риса и мяса, которое затем подала пакистанским рабочим.

Об исчезновении мужчины заявил его брат. Он рассказал полиции, что нашел в кухонной технике зуб пропавшего родственника. После чего подозреваемую арестовали. По окончании расследования ее ждет суд.

Абу-Даби, Служба информации РИА «Новый День»

Абу-Даби. Другие новости 21.11.18

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