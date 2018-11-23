С японского военного корабля в море смыло боеприпасы

С палубы сторожевого корабля Сил самообороны Японии смыло несколько снарядов во время шторма. Местных рыбаков предупредили о том, что боеприпасы могут сдетонировать, если попадут в сети.

Инцидент произошел на корабле «Тикума» возле острова Куме в Восточно-Китайском море, сообщает Okinawa Times. Глубина моря в том месте достигает 140 метров. С палубы смыло более 20 снарядов длиной около 17 см и весом 250 гр для автоматической пушки калибра 20 мм.

Власти префектуры Окинава проводят расследование. Выясняется, почему боеприпасы были на палубе во время шторма и не были закреплены. Местных рыбаков предупредили о возможной детонации снарядов, если они попадут в сети.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 23.11.18

В США в торговом центре в «черную пятницу» произошла перестрелка. / Американские школьники угнали трактор и самолет. / «Зачем мне это?» Шнур объяснил, почему игнорирует Украину. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»