Евросоюз утвердил соглашение по Brexit

Руководители 27 государств Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе одобрили проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, переговоры об условиях выхода Британии из ЕС велись с лета прошлого года, сегодня же на то, чтобы подписать 600-страничный договор и декларацию о торговых отношениях, ушло всего полчаса, сообщает Reuters.

Теперь документы должен утвердить британский парламент. При этом, в Евросюзе заявляют, что сделали все, что могли, и на другие уступки британцам рассчитывать не стоит.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выход Британии из ЕС – это повод для реформирования Евросоюза.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 25.11.18

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