Президента Франции Эммануэля Макрона с супругой по прилету в Аргентину на саммит G20 никто из официальных лиц не встретил на летном поле аэропорта Буэнос-Айресе. Как передаёт телеканал Todo Noticias, французского лидера должна была встретить вице-президент страны Габриэла Микетти.

Президента Франции «забыли» встретить в аэропорту Буэнос-Айреса

«Всё было распланировано по минутам и согласовано с сотрудниками протокола Франции, пока они не сказали нам «сейчас». Когда они дали нам указание, мы поняли, что президент Макрон уже садится в автомобиль», – рассказала Микетти.

Фото: скриншот с видео RUPTLY

На опубликованной записи видно, как Макрон с супругой спустился по трапу, возле которого находится сотрудник наземной службы аэропорта в салатовой манишке, а также человек в белом кителе, вероятно, один из пилотов. Обнаружив, что никто из официальных лиц не встречает его, Макрон пожал руки стоявшим у трапа мужчинам и направился по ковровой дорожке прочь от самолета.

Впрочем, как отмечает RT, вице-президент Аргентины всё же успела поприветствовать Макрона в аэропорту.

Буэнос-Айрес, Иван Гридин

Буэнос-Айрес. Другие новости 30.11.18

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