В центре Неаполя злоумышленники похитили рождественскую ель ради дров

Установленная в торговой галерее Умберто в центре Неаполя рождественская ель была украдена, спустя несколько дней после установки. По данным газеты Repubblica, злоумышленники с большой вероятностью пустили праздничное дерево на дрова.

В распоряжении издания оказались фотографии с места происшествия. Ель простояла в галерее не больше трех дней, после чего неизвестные спилили дерево под корень и увезли в неизвестном направлении, оставив лишь крепление, удерживавшее дерево. Предполагается, что кражу совершила группа вандалов собирающих дрова для большого праздничного костра к 17 января в честь Святого Антонио.

Карабинеры сумели обнаружить похищенное дерево недалеко от галереи Умберто. Газета уточняет, что злоумышленники привязали дерево к мопеду веревками и, протащив его до улицы Санта-Мария Оньибене, по неизвестной причине бросили.

Неаполь, Иван Гридин

Неаполь. Другие новости 07.12.18

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