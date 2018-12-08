В итальянском клубе в давке погибли шесть человек, 120 ранены

В ночном клубе в итальянском городе Коринальдо погибли шесть человек, еще около 120 получили ранения, сообщает газета Republica. По данным издания, ЧП случилось в клубе Lanterna Azzurra, где выступал рэпер Sfera Ebbasta, после конфликта, в ходе которого один из его участников распылил газовый перцовый баллончик.

​Издание отмечает, что в больницы были доставлены 118 человек, десять из них находятся в тяжелом состоянии. По словам представителя местной пожарной службы в медучреждения доставили около 60 человек, передает РИА «Новости». «Наша работа на месте завершена, мы помогали выводить пострадавших из помещения. Число погибших на данный момент составляет шесть. Теперь там находятся правоохранители, которые выясняют причины инцидента», – сказал он.

Установлено, что давка в клубе случилась около 1:00 по местному времени. В сети появилось видео: на кадрах видно, как на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые оказывают первую помощь пострадавшим.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 07.12.18

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