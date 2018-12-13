Японские ученые устроят искусственный звездопад

Японские специалисты планируют вызвать искусственный звездный дождь. Увидеть необычное явление посчастливится жителям Хиросимы.

Акцию организует частная токийская компания ALE. В начале 2019 года на орбиту запустят специальный спутник, начиненный 400 металлическими шариками. Весной 2020 года шарики выпустят в космос, они сгорят в атмосфере, что будет выглядеть как метеоритный дождь.

Предполагается, что наблюдать за необычным зрелищем смогут около 6 млн человек, проживающих в окрестностях Хиросимы. Разброс «метеоритов» составит 200 км.

Ученые полагают, что искусственный звездопад не окажет негативного воздействия на окружающую среду.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 13.12.18

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