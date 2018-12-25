19-летний водитель сбил несколько пешеходов в Ливерпуле

Автомобиль врезался в группу пешеходов в центре Ливерпуля. В результате два человека попали в больницу. Причины аварии выясняются.

По данным портала Liverpool Echo, ДТП произошло у ночного клуба Diablos в канун Рождества. Белый кроссовер наехал на четырех человек. Одного из них он несколько метров протащил на капоте.

В службе скорой помощи сообщили, что в результате аварии серьезные травмы получили двое мужчин, они госпитализированы.

Виновник аварии – 19-летний молодой человек, был задержан полицией. Его обвиняют в причинении увечий из-за опасного вождения. Ведется следствие, причины аварии выясняются.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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