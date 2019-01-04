Британия отправляет крейсер на борьбу с мигрантами

Великобритания намерена разместить бронепалубный крейсер «Мерси» в проливе Па-де-Кале ((Дуврский пролив), чтобы пресечь незаконное прибытие мигрантов в Королевство через Ла-Манш. Соответствующее распоряжение дал министр обороны страны Гэвин Уильямсон.

«Я могу подтвердить, что крейсер «Мерси» будет размещен в Дуврском проливе, чтобы помочь пограничным силам Британии и властям Франции с их действиями в отношении перемещения мигрантов», – заявил министр, добавив, что профессионализм британских служащих военно-морского флота позволит предотвратить «опасное путешествие мигрантов через канал».

Глава британского МВД Саджид Джавид в среду обратился к главе Минобороны с просьбой задействовать Королевский военно-морской флот для противодействия незаконной миграции. Как передает РИА «Новости», по данным британских властей, с ноября прошлого года в Соединенное королевство на лодках прибыло 239 человек.

В конце декабря сотрудники приграничной службы Великобритании спасли 12 мигрантов из Сирии и Ирана, которые пытались пересечь канал на двух надувных лодках. После этого министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и Джавид договорились предпринимать согласованные действия, чтобы решить проблему незаконной миграции через Ла-Манш.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 04.01.19

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