Разорвавшие дипломатические связи Канада и Северная Корея провели секретные переговоры

Представители Канады и КНДР провели двухдневную встречу, несмотря на то, что страны официально прервали дипломатические отношения еще восемь лет назад. Об этом сообщили высокопоставленные источники CBC News.

По данным телеканала, переговоры прошли в сентябре прошлого года в Оттаве, куда прибыла делегация из Пхеньяна. На встрече обсуждались вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и ситуация с соблюдением прав человека в КНДР.

Кто именно выступил инициатором организации встречи, не сообщается, как и не разглашаются подробности секретных контактов. Известно, что в переговорах принимали участие пять представителей Северной Кореи и несколько канадских чиновников.

Представитель Канады по глобальным вопросам Гийом Берубе подтвердил, что встреча действительно состоялась, однако она не меняет статуса дипломатических отношений Канады с Северной Кореи. «Несмотря на то, что недавний и продолжающийся диалог между Кореями обнадеживает, мы по-прежнему обеспокоены отсутствием конкретных действий Северной Кореи по ликвидации ядерных вооружений», – отметил Берубе.

Оттава разорвала дипломатические отношения с Пхеньяном в 2010 году. Тогда 46 южнокорейских моряков погибли в результате торпедной атаки. Международные следователи пришли к выводу, что торпеду выпустили в северокорейской подводной лодки.

Оттава, Служба информации РИА «Новый День»

Оттава. Другие новости 09.01.19

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