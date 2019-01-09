В Норвегии похитители требуют у миллиардера выкуп за жену в криптовалюте

В Норвегии неизвестные похитили супругу одного из самых богатых граждан страны Тома Хагена. Преступники потребовали выкуп в размере 9 млн евро, при этом деньги злоумышленники хотят получить в криптовалюте, которую практически невозможно отследить.

68-летняя Анне-Элизабет Фалкевик-Хаген исчезла еще 31 октября. Этот факт держали в секрете, чтобы не мешать следствию, пишет издание VG. Более двух месяцев о женщине ничего не было известно. К расследованию присоединились криминальная полиция, Европол и Интерпол.

В доме, где находилась Фалкевик-Хаген до похищения, не обнаружено следов взлома. По данным СМИ, на месте преступления якобы нашли записку с требованием не обращаться в правоохранительные органы.

Позже похитители запросили выкуп в размере 9 млн евро. Злоумышленники требуют перевести деньги в криптовалюте Monero. По мнению полицейских, такой способ позволит скрыть транзакцию, в результате установить адресата и сумму будет невозможно. Полиция посоветовала семье не выполнять требования похитителей.

Осло, Служба информации РИА «Новый День»

Осло. Другие новости 09.01.19

«Мне ненавистна мысль»: Порошенко готовится ответить Путину за все унижения. / «Почта России» начала взимать пошлины с зарубежных онлайн-покупок. / «Я стану Путиным»: голливудская актриса сравнила себя с президентом РФ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»