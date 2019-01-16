В центре Токио автомобиль врезался в толпу

В столице Японии автомобиль въехал в группу пешеходов. По последним данным, пострадали семь человек. В полиции считают наезд непреднамеренным.

Инцидент произошел в районе железнодорожной станции Синдзюку 16 января. Легковой автомобиль выскочил на тротуар, сбив пешеходов, и остановился, врезавшись в дерево, пишет национальная японская газета Asahi Shimbun.

В результате ДТП пострадали семь человек в возрасте от 20 до 80 лет. Состояние некоторых из них медики оценивают как тяжелое.

Выяснилось, что виновник происшествия – 79-летний мужчина. Она сам пострадал в аварии, а также его супруга, которая находилась в момент столкновения на пассажирском сиденье. По признанию самого водителя, причиной ДТП стало то, что он перепутал педали газа и тормоза.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 16.01.19

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