В США сообщили об успешном испытании российской противоспутниковой ракеты

Телеканал CNBC сообщил об успешном испытании российской противоспутниковой ракеты.
По данным источников, ссылающихся на отчеты разведслужб,
ракета, стартовавшая с мобильной пусковой установки, достигла цели, преодолев за 17 минут около 3 тысяч км. Это было второе испытание системы PL-19 Nudol в течение года.
В США полагают, что ракета может выводить из строя коммуникационные и навигационные спутники на низкой околоземной орбите.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 18.01.19
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