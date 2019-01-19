В США сообщили об успешном испытании российской противоспутниковой ракеты

Телеканал CNBC сообщил об успешном испытании российской противоспутниковой ракеты.

По данным источников, ссылающихся на отчеты разведслужб,

ракета, стартовавшая с мобильной пусковой установки, достигла цели, преодолев за 17 минут около 3 тысяч км. Это было второе испытание системы PL-19 Nudol в течение года.

В США полагают, что ракета может выводить из строя коммуникационные и навигационные спутники на низкой околоземной орбите.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.01.19

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