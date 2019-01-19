Число погибших во время взрыва на трубопроводе в Мексике резко возросло

Число погибших во время взрыва на трубопроводе в мексиканском штате Идальго и возникшего после этого пожара возросло до 66 человек. Еще 76 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор штата Омар Файяд.

Взрыв произошел в ночь с пятницы на субботу в городке Тлауелилпан недалеко от сахарорафинадного завода Tula: в трубпопровод была сделана незаконная врезка, и местные жители пытались скачать нефть в свои канистры.

Сначала сообщалось о 20 погибших, теперь число жертв выросло более чем в 3 раза.

Сразу после взрыва на место выехали военнослужащие мексиканской армии, врачи, были направлены четыре медицинских вертолета.

Отметим, что хищение нефтепродуктов в Мексике явялется обыденностью: по данным концерна Pemex, в 2018 году каждые 30 минут предпринималась попытка незаконной откачки из трубопроводов компании. Поэтому в январе стартовала кампания по борьбе с воровством топлива, в рамках которой отключили прокачку по ряду сетей. Топливо сразу стало дефицитом, и число незаконных врезок резко возросло.

Мехико, Игорь Юров

Мехико. Другие новости 19.01.19

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