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Воскресенье, 20 января 2019, 18:40 мск

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Российские военные заявили об отражении израильской атаки под Дамаском

Фото: Минобороны РФ

Российские военные заявили об отражении израильской атаки на аэродром под Дамаском.

Истребители F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря выпустили ракеты, нацеленные на аэропорт Дювали в юго-восточной части Дамаска, сообщили в Национальном центре управления обороной России. При помощи российских комплексов «Панцирь» и «Бук» сирийским военным удалось сбить семь ракет. Сколько всего снарядов было выпущено по Дамаску, не уточняется.

В результате атаки жертв и разрушений нет, инфраструктура аэропорта не пострадала, сообщили в Минобороны.

Дамаск, Игорь Юров

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