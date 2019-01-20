Российские военные заявили об отражении израильской атаки под Дамаском

Российские военные заявили об отражении израильской атаки на аэродром под Дамаском.

Истребители F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря выпустили ракеты, нацеленные на аэропорт Дювали в юго-восточной части Дамаска, сообщили в Национальном центре управления обороной России. При помощи российских комплексов «Панцирь» и «Бук» сирийским военным удалось сбить семь ракет. Сколько всего снарядов было выпущено по Дамаску, не уточняется.

В результате атаки жертв и разрушений нет, инфраструктура аэропорта не пострадала, сообщили в Минобороны.

Дамаск, Игорь Юров

Дамаск. Другие новости 20.01.19

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