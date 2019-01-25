Стрелки часов Cудного дня оказались на уровне «наивысшего страха»

Эксперты оставили стрелки символических часов Cудного дня, движение которых отражает уровень опасности ядерной войны и климатических угроз, на прежней отметке, сообщили авторы проекта Чикагского университета The Bulletin of the Atomic Scientists. Они показывают без двух минут полночь.

В издании объяснили решение оставить стрелки на прежнем месте как предупреждение о катастрофе, а также заявили, что не стоит воспринимать его как знак стабильности. Эксперты указали, что «часы Судного дня сегодня так же близки к полуночи, как и в 1953 году, когда страх людей перед холодной войной, возможно, достиг наивысшего уровня».

Впрочем, они отметили, что ситуация может улучшиться, если мировые лидеры будут стремиться к положительным изменениям. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки. Так, сама полночь будет означать момент ядерного катаклизма.

Отметим, что решение о переводе принимает совет директоров журнала совместно с экспертами, среди которых 18 лауреатами Нобелевской премии. В предыдущие годы стрелки переводили исключительно вперед. За 70 лет существования часов время меняли 23 раза. Дальше всего – на 17 минут – стрелки отодвинули в 1991 году после окончания холодной войны.

В прошлом году стрелку передвинули ближе к концу света на 30 секунд (до 23:58) из-за обострения отношений между США и КНДР. Так близко к полуночи они не подходили со времен первого испытания водородной бомбы в 1953 году, напоминает РБК.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.01.19

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