На Гавайях запретят продавать сигареты гражданам младше 100 лет

Власти американского штата Гавайи собираются принять закон, который предусматривает запрет продажи сигарет лицам, не достигшим возраста 100 лет. Впрочем, туристы смогут привозить табачные изделия с собой.

Законопроект предусматривает поэтапное повышение возраста лиц, которым можно покупать сигареты. Переходный период предусмотрен для того, чтобы власти успели найти другие источники пополнения бюджета, сейчас гавайская казна получает от налога с продаж сигарет до 100 млн долларов ежегодно.

В настоящее время в штате действует ограничение в 21 год. В 2020 году эту планку поднимут на 10 лет, затем в течение трех лет возраст, с которого действует запрет, будет увеличиваться до 40,50 и 60 лет, а в 2024 году будет установлен порог сразу в 100 лет, передает CNN.

Таким образом, сигареты станут недоступны для большинства жителей штата. Однако ограничение не касается сигар, электронных сигарет и жевательного табака. Кроме того, туристам разрешается привозить табачные изделия с собой.

Гонолулу, Служба информации РИА «Новый День»

Гонолулу. Другие новости 05.02.19

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