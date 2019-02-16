Трамп ввел в США чрезвычайное положение

Президент США Дональд Трамп подписал закон о чрезвычайном положении на юге страны. Таким образом он может получить огромные суммы из резервного фонда Пентагона, не согласовывая их с конгрессом.

Деньги нужны для строительства стены на границе с Мексикой. «Мы говорим о вторжении банд гангстеров и наркоторговцев в нашу страну», – пояснил Трамп введение режима ЧП, выступая перед журналистами, и добавил, что его предшественники тоже прибегали к подобной мере – «причем по гораздо меньшим поводам».

Отметим, что конгресс США одобрил выделение на строительство защитных сооружений около 1,5 млрд долларов. Но, по словам Трампа, для стены необходимо более $8 млрд.

Вариант того, что преступники и наркоторговцы спокойно попадают в США через легальные пункты пропуска, он отвергает.

Журналисты спросили президента, откуда у него статистика об увеличении количества преступлений, совершаемых нелегалами, на что Трамп ответил: «У меня много статистических источников». Повторил свой предвыборный лозунг «Вернуть Америке величие» и в очередной раз назвал CNN, чей корреспондент и задал вопрос о статистике, фейковыми новостями.

В Конгрессе уже раскритиковали выступление президента: «Это явный захват власти разочарованным президентом, который вышел за пределы закона, чтобы попытаться добиться того, чего ему не удалось достичь в конституционном законодательном процессе», – цитирует «Газета» лидеров демократов в сенате Чака Шумера и палате представителей Нэнси Пелоси, заявивших, что никакого кризиса на границе США нет, а введение ЧП – это «большое насилие над конституцией».

В ответ президент США сообщил, что готов судиться и ожидает, что дело дойдет до Верховного суда.

Вашингтон, Игорь Юров

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