На Гаити взбунтовались против США, просят о помощи Россию и Китай

В столице Гаити Порт-о-Пренс обострились протесты против президента республики Жовенеля Моиза.

Первые массовые акции начались на минувшей неделе: жители обвинили главу государства и правительство в неспособности обеспечить граждан даже самым необходимым, в коррупции, а также требуют разорвать отношения с США.

Накануне группа протестующих сожгла американский флаг: «Мы полностью расходимся с американцами: мы больше не можем терпеть оккупацию Соединенных Штатов, – цитирует митингующих агентство «Франс Пресс» (AFR). – Мы просим Россию, Венесуэлу и Большой Китай помочь преодолеть нам страдания и нищету, в которых мы живем».

Жовенель Моиз идею отставки полностью отвергает, заявляя, что смена правительства на Гаити сопровождается стихийными бедствиями и катастрофами. Его выступления лишь распаляют протестующих, считающих, что президент игнорирует их требования: «Он вообще ничего не сказал и, как следствие, даже усугубил ситуацию, потому что ведет себя высокомерно по отношению к нам», – говорят мятежники.

За 10 дней в ходе акции протеста погибли 7 человек. США объявили об отзыве из Гаити части своих дипломатов и их семей (эвакуации подлежат дети всех сотрудников), а также призвали своих граждан воздержаться от любых визитов в эту страну.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.02.19

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