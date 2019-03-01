Без скреп и духовности: как проходит католическая «масленица» (ФОТО, ВИДЕО)

Практически в каждой стране есть обычай праздновать начало весны. В России это Масленица, которая в этом году выпадает на 10 марта. Традиционные гуляния, как правило, сопровождаются сжиганием чучела зимы, массовым поеданием блинов, а самые отчаянные устраивают и бои «стенка на стенку». Иначе происходит в Германии – здесь проходит карнавал. РИА «Новый День» рассказывает, как гуляют в Кельне, одном из крупнейших и старейших городов этой страны.

Карнавал в Кельне

Карнавал в Кельне проходит в последнюю неделю февраля – исторически шествиями встречали весну, теперь это плотно укоренившаяся традиция. В том же виде, как и сейчас, он проходил еще в середине XIX века. Все стартует еще в 11 часов 11 ноября – играют местные музыканты, немцы начинают выбирать костюмы, в районах идет отбор лучших из них – кому доверят представлять район на финальном шествии. Этот период называют в Кельне пятым временем года.

Несколько месяцев проходят вечеринки в закрытых сообществах.

Кульминация, всеобщий праздник, наступает в конце февраля, незадолго до католического предпасхального поста, и тут уже веселятся почти всю неделю.

Начало финальной части карнавала приходится на четверг, но уже накануне вечером в городе появляются люди в костюмах.

В четверг в этих костюмах и гриме они идут на работу – часто это сокращенный день. Магазины работают максимум до двух часов. «Публика уже ничего не покупает, заходит в магазины только ради туалета. Могут что-то разбить. Поэтому все закрываются», – объясняют местные.

К слову, на пути следования шествия фанерой закрывают витрины, остановки – в общем, все, что можно разбить и куда можно упасть. К середине дня в городе толпы ряженых – все миллионное население Кельна выходит на улицы.

Костюмы самые разные, никаких ограничений нет. Наряжаются политиками, римскими папами, музыкантами, героями мультиков и сказок, историческими персонажами. Некоторые компании выбирают единый стиль.

После полудня начинаются шествия. По городским улицам проезжают повозки, из них в толпу кидают конфеты и цветы. Их встречают криками и приветствиями, когда же колонна проходит, все возвращаются к гулянке.

В ней участвуют люди всех возрастов – и дети, и пенсионеры, и солидные бюргеры. Но детей все же уводят домой пораньше – в этот день немцы не только гуляют в костюмах, они активно пьют пиво. Это можно делать где угодно – в баре, на улице, на ступеньках собора.

Уже к 3-4 часам дня на дорогах много битого стекла, а обувь прилипает к брусчатке. Не дожидаясь утра, мусор прибирают уборщики, но очень быстро улицы снова становятся свалкой.

Пьют в Кельне в этот день много, немцам весело, они поют, танцуют, обнимаются. Тех, кто совсем не рассчитал дозу или получил травму, забирает скорая, в центре города сирены слышны примерно каждые 15 минут. Кураж продолжается «до победного» – то есть кто сколько выдержит. А утром, в пятницу, наступает обычный рабочий день.

Правда, работодатели понимают, что работа будет идти не очень активно. В субботу и воскресенье жители Кельна продолжают отмечать. А самый главный день – понедельник. Будут самые масштабные шествия, концерты. Кстати, со сцены могут выступить артисты с развлекательным шоу, но никогда во время карнавала речи не произносят политики. «Здесь этого не любят, так не принято», – говорят жители Кельна. После шумного понедельника начинается тихий вторник, шествий уже нет, но традиционно в этот день сжигают соломенное чучело. В среду фестиваль заканчивается.

Для жителей Кельна карнавал – один из главных праздников в году, по своей значимости он сравним с рождеством. Здесь это больше чем просто прогулка в костюмах. Местные жители поясняют, что в Кельне без членства в каком-либо карнавальном сообществе практически нереально получить высокую должность. А чтоб попасть в закрытую группу, нужно несколько рекомендаций. Пропускать же последнюю неделю карнавала вовсе не принято.

Кельн, Светлана Загороднева

Кельн. Другие новости 28.02.19

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