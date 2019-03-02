К МКС запустили манекена Рипли на новейшем корабле SpaceX (ФОТО)

К МКС впервые отправился новейший американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX по заказу NASA. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 02:49 утра по местному времени (10:49 мск) с космодрома на мысе Канаверал.

По данным NASA, отделение первой и второй ступеней ракеты прошло успешно. Корабль уже выведен на орбиту. В ходе миссии, названной «Демо-1», Crew Dragon должен пристыковаться к МКС и вернуться на Землю. Первый испытательный полет семиместного корабля к МКС проходит без экипажа. На его борту находится манекен по имени Рипли (Ripley), названный в честь героини Сигурни Уивер из фильма «Чужие». Crew Dragon прибудет на МКС 3 марта. Корабль доставит для экипажа МКС 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов. На Землю аппарат вернется 8 марта. Ожидается. что он приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Crew Dragon предназначен для замены российских «Союзов» и полетов астронавтов на МКС с территории США. В Национальном аэрокосмическом агентстве США заявили, что проект «Демо-1» должен показать способность безопасных полетов с астронавтами NASA на орбиту и является важным шагом для NASA и SpaceX

Пилотируемый испытательный полет с астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли запланирован на июнь 2019 года.

Предполагалось, что Crew Dragon будет запущен в декабре 2018 года, но полет отложили на январь, а затем перенесли на февраль.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.03.19

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