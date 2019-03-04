Британская семья удалила желудки из-за риска онкологии

В Великобритании три члена одной семьи перенесли операцию по удалению желудка из-за риска возникновения рака.

Как сообщает BBC News, в семье, проживающей в городе Уолсолл графства Стаффордшир, от онкологического заболевания умерли мать и дочь. Вторая дочь изучила их истории болезни и выяснила, что этот тип рака может иметь генетическую предрасположенность.

«Все посчитали меня сумасшедшей, пока мы не получили результаты анализов и не узнали, что я не зря волновалась», – вспоминает 39-летняя София Ахмед.

Женщина и два ее брата предпочли удалить желудки, чтобы избежать возникновения рака. Все три операции прошли успешно.

София утверждает, что не испытывает проблем после хирургического вмешательства и может жить полноценной жизнью, не опасаясь заболеть раком.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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