Секретные архивы Ватикана станут доступны историкам

Папа Римский Франциск заявил, что намерен рассекретить архивы Ватикана периода понтифика Пия XII, которого евреи обвиняли его в том, что он закрывал глаза на Холокост.

Как сообщает телеканал EuroNews, архивы Ватикана станут доступны для исследователей со 2 марта 2020 года. Таким образом, Франциск исполнил просьбу еврейских организаций, которые требовали показать документы на протяжении десятилетий.

Пий XII занимал священный престол с 1939-го по 1958 год. По утверждению евреев, он отложил в сторону послание против антисемитизма и расизма, подготовленное его предшественником. Однако Папа Римский Бенедикт XVI утверждает, что Пий пытался помочь людям, преследуемым фашистами, но делал это тайно.

Вероятно, секретные документы, хранимые в Ватикане, прольют свет на деятельность римско-католической церкви во времена Холокоста.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 04.03.19

В Великобритании скончался фронтмен группы The Prodigy. / Билеты на Евровидение невозможно купить из-за спекулянтов. / В Турции футболист пронес на игру лезвие и напал на соперников (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»