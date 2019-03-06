США готовят армию к подземным войнам

Пентагон разработал проект «Подкопщик», предполагающий использование тактических туннелей для ведения операций под землей. Об этом сообщает Агентство перспективных разработок минобороны США (DARPA).

Первый этап обойдется американскому бюджету в 11 млн долларов. Предполагается, что тоннели будут использоваться во время ведения военных действий для обеспечения военнослужащих США продовольствием и боеприпасами.

По данным Пентагона, в мире действует около 10 тысяч подземных военных объектов, при этом около половины располагаются в Северной Корее. Главная цель проекта «Подкопщик» – уничтожение или захват крупных и важных подземных объектов противника.

В настоящее время у американских ВС отсутствуют специальное оборудование и опыт прокладки катакомб. «Ни одна из военных специальностей не предусматривает обучение строительству тактических туннелей, и нет никаких технологий или оборудования, которые позволяли бы прокладывать и использовать туннели», – заключили в DARPA.

По мнению экспертов, выделенной суммы не хватит на реализацию всего проекта, большая часть этих денег уйдет на научно-исследовательские работы, пишет RT. Вероятно, в дальнейшем бюджет программы будет увеличиваться.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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