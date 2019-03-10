Японку признали старейшим жителем планеты

Жительницу Японии Канэ Танака официально признали старейшим живущим человеком на Земле, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. На 10 марта 2019 года она прожила 116 лет и 67 дней.

Канэ Танака родилась раньше срока 2 января 1903 года, став седьмым ребенком в семье. Она вышла замуж в 19 лет и родила четверых детей. На сегодняшний день Канэ Танака проживает в доме престарелых в городе Фукуока. Она любит рано просыпаться, играть в настольные игры и заниматься математикой.

В 103 года у долгожительницы диагностировали рак, но она сумела побороть недуг. Титул самого пожилого жителя планеты перешел к ней после смерти ее соотечественницы Тиё Мияко, которая скончалась в июле прошлого года в возрасте 117 лет.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 10.03.19

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