Коренная британка после инсульта заговорила с русским акцентом

Жительница Ливерпуля неожиданно заговорила с русским акцентом после того, как перенесла инсульт. Об этом сообщает Liverpool Echo.
В 2014 году у 69-летней Роуз Гриффитс произошел приступ инсульта. У женщины парализовало правую сторону тела, она потеряла способность говорить.
Медики сообщили, что пенсионерка не сможет восстановиться, однако Гриффитс не теряла надежды и упорно тренировалась. Она научилась писать левой рукой, а позже начала говорить. Однако слова коренная британка произносила с ярко выраженным русским акценом.
Врачи называют это синдромом иностранного акцента. Мировой медицине известны случаи подобных осложнений у пациентов, перенесших черепно-мозговую травму или инсульт.
Лондон, Служба информации РИА «Новый День»
Лондон. Другие новости 12.03.19
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