Коренная британка после инсульта заговорила с русским акцентом

Жительница Ливерпуля неожиданно заговорила с русским акцентом после того, как перенесла инсульт. Об этом сообщает Liverpool Echo.

В 2014 году у 69-летней Роуз Гриффитс произошел приступ инсульта. У женщины парализовало правую сторону тела, она потеряла способность говорить.

Медики сообщили, что пенсионерка не сможет восстановиться, однако Гриффитс не теряла надежды и упорно тренировалась. Она научилась писать левой рукой, а позже начала говорить. Однако слова коренная британка произносила с ярко выраженным русским акценом.

Врачи называют это синдромом иностранного акцента. Мировой медицине известны случаи подобных осложнений у пациентов, перенесших черепно-мозговую травму или инсульт.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 12.03.19

Ученые нашли простой способ снизить риск развития рака печени. / СМИ выяснили планы Кремля по Курилам: Токио поставили два условия. / Россию назвали «проигравшей сверхдержавой», использующей прорывы СССР. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»