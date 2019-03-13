В Нигерии под завалами обрушившейся школы оказались более 100 человек

В Нигерии рухнуло трехэтажное здание, в котором находилось образовательное учреждение. По последним данным, под завалами находится более 100 человек.

Инцидент произошел в городе Лагос, сообщает Guardian Nigeria. На месте работают экстренные службы.

Десять детей уже извлечены из-под завалов и отправлены в больницу. Родители пострадавших учеников уведомлены о случившемся. По информации, предоставленной спасателями, под обломками могут находиться более 100 человек.

По предварительной версии, причиной обрушения могло стать аварийное состояние здания, в котором находилась школа.

Абуджа, Служба информации РИА «Новый День»

Абуджа. Другие новости 13.03.19

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