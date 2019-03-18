Ученые раскрыли личность самого известного маньяка

Ученые утверждают, что им удалось с помощью анализа ДНК выяснить имя самого известного преступника в истории Великобритании.

Исследователи из Ливерпульского университета Джона Мурса нашли кровь польского иммигранта Аарона Косминского на шали одной из жертв Джека-потрошителя, пишет The Sun. По словам ученых, это доказывает не просто причастность Косминского к убийству, но и раскрывает личность маньяка, орудовавшего в Лондоне в 1880-х годах.

Ранее Косминского уже называли Джеком-потрошителем. Однако позднее приведенные в пользу этой версии доводы были поставлены под сомнение.

Джек-потрошитель убивал женщин в лондонском районе Уайтчепел. Жертвами серийного маньяка были местные проститутки. Британские правоохранители так и не раскрыли эти преступления, совершенные с особой жестокостью.

Ливерпуль, Служба информации РИА «Новый День»

Ливерпуль. Другие новости 18.03.19

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