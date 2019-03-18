В Болгарии полицейские на митинге атаковали газом самих себя

В Софии полицейские пострадали во время демонстрации. Пытаясь сдержать протестующих, стражи порядка распылили газ, но не учли направление ветра.

Местные телеканалы показали видео с места событий. Демонстранты с государственными флагами пытались прорваться к зданию парламента, а полицейские сдерживали митингующих. В какой-то момент один из правоохранителей распылил слезоточивый газ, однако он не учел направления ветра. В результате газ сильным порывом сдуло на полицейских.

Часть стражей порядка были вынуждены ослабить сопротивление, чтобы промыть глаза водой. Остальные продолжали сдерживать протестующих.

София, Служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 18.03.19

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