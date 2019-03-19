Уснувший лось парализовал работу библиотеки в США

В американском Сильверторне (штат Колорадо) властям пришлось на время закрыть местную библиотеку из-за форс-мажорных обстоятельств – у входа в публичное учреждение уснул лось, что могло сулить опасность прохожим и посетителям библиотеки.

Городские власти сообщили в соцсетях, что причиной временной приостановки работы библиотеки стал «лось, пытающийся получить высшее образование», – цитирует РИА «Новости» сообщение информагентства UPI. В итоге никем не потревоженное дикое животное на протяжении нескольких часов мирно спало недалеко от входа в библиотеку, а проснувшись, отправилось по своим делам. По данным чиновников, лось бродил по Сильверторну несколько дней.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.03.19

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