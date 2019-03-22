В Ираке 93 человека погибли при крушении парома

Число жертв крушения парома на реке Тигр в Ираке достигло 93 человек, в основном это женщины и дети. 55 пассажиров удалось спасти.

Как сообщают местные СМИ, иракские семьи отмечали на борту судна праздник прихода весны. Вероятно, причиной крушения стал перегруз. Количество пассажиров на пароме превышало допустимое в два раза.

Кроме того, к опрокидыванию судна могло привести повышение уровня воды в реке, о котором ранее предупреждал Департамент водных ресурсов страны. Из-за сильного течения попавшие в воду люди не могли выбраться на берег.

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил национальный траур. Правоохранительные органы начали расследование причин произошедшего. По подозрению в причастности к трагедии задержаны несколько человек. Также выдан ордер на арест владельца парома.

Багдад, Служба информации РИА «Новый День»

Багдад. Другие новости 22.03.19

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