Большинство американцев смотрит на будущее США с пессимизмом

Большинство граждан США считают, что страна движется по ошибочному пути во многих сферах и ее ждет скорый экономический упадок. Таковы данные исследования, проведенного специалистами Pew Research Center.

По данным социологов, 56% респондентов в целом в отношении будущего США настроены оптимистично. Однако, когда речь заходит об их взглядах на конкретные проблемы развития страны к 2050 году, большая часть участников опроса демонстрирует пессимизм. «Большинство американцев уверены, что экономика государства будет слабее, здравоохранение станет менее доступным, состояние окружающей среды ухудшится, а пожилым людям будет труднее сводить концы с концами, чем сейчас», – пишут авторы.

Так, ухудшение экономической ситуации прогнозируют 54% американцев, почти три четверти утверждают, что разрыв между богатыми и бедными будет увеличиваться. Почти половина жителей США считают, что средний класс будет сокращаться, а 44% высказали мнение, что в 2050 году уровень жизни средней семьи будет хуже, чем сегодня. Кроме того, как передает РИА «Новости», американцы критически оценивают будущее страны на мировой арене. Трое из пяти опрошенных полагают, что их государство будет играть менее важную роль в международных вопросах.

Также в исследовании отмечается, что жители США обеспокоены упадком моральных ценностей нации и не уверены, что политики смогут преодолеть стоящие перед страной вызовы.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.03.19

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